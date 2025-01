Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: terminate le visite mediche di Renato Veiga, ora la firma sul contratto. Ufficiale l’addio di Danilo

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 27 gennaio 2025– 26 gennaio 2025– 25 gennaio 2025– 24 gennaio 2025– 23 gennaio 2025– 22 gennaio 2025– 27 gennaio 2025Vlahovic, Pedullà svela tutto: «Incontro segreto tra le parti a dicembre. Rinnovo o addio? Ecco cosa si sono detti». Il retroscenaOre 15.00 – Vlahovic, Pedullà svela tutto sulla situazione del centravanti serbo: il retroscena sull’incontro con la dirigenza bianconera, adesso èla separazione tra le parti.