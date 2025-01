Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-01-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale nel giorno della memoria reali e capi di Stato per cui Presidente della Repubblica Mattarella partecipano da Svizzera cerimonia per gli 80 anni della chiusura del campo di concentramento nazista manicare l’orrore della Shoah debellare l’antisemitismo racconta il papa in Italia numerose iniziative ma anche vigilia di polemiche dopo gli insulti Liliana Segre dopo la scelta della comunità ebraica Milano divise tartare l’incontro con lampi il rabbino capo di Milano critica il papà per esserti chiesto sia Gazza si è nato un genocidio lo accusa di sottovalutare l’antigiudaismo il giorno della memoria Ci sono cose molto più gravi di cui è avvenuto 80 82 anni fa ferma Roberto fiore al raduno delle estrema destra europea e al termine di una giornata concitata Matilde e le hanno raggiunto un’intesa libera la rapita arberg chiude altri due ostaggi Nella prima fase in cambio Israele permetterà che questa mattina i profughi palestinesi di tornare nel nord strisce di gambe Intanto il mondo arabo si indigna per la proposta di Trump di trasferire i palestinesi fuori dei territori e le garba condanna ogni tentativo di sradicare i palestinesi dalla loro terra bollando come pulizia della Difesa dall’energia passando per il piano Mattei valgono poco meno di 10 miliardi di euro di accordi siglati con partner provenienti da imprese e società partecipate italiane durante la visita del premier Giorgia Meloni in Arabia Saudita Intanto il vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri italiani ha avuto un primo colloquio con il segretario di stato americano Marco Rubio le relazioni con gli Stati Uniti sono insieme all’Europa la priorità della nostra politica estera scritto Swift piena convergenza soukaina a galla evoluta di intensificare i rapporti commerciali Rubio sottolinea L’importanza di un condivisione degli oneri tra tutti gli alleati della NATO Donald Trump ha annunciato su Trudi means torsioni contro la decisione del governo colombiano di non far dare due voli americani di rimpatrio dei clandestini dati al 25% che saliranno il 50 in una settimana divieto di ingresso e revoca dei visti per tutti di agenti governativi colombiani i loro alleati e sostenitori immediata la risposta di Bogotà che ha minacciato l’imposizione di dazi doganali le stesse percentuali sulle importazioni dagli Stati Uniti è ancora in attivo per i contribuenti per oltre quattro miliardi di euro il bilancio della presenza dello stato in MPS mentre si attende il giudizio del mercato sull’offerta lanciata Mediobanca oggi la ristruttura di piazza fai dopo una bocciatura della ritenuta utile da Mediobanca dalla mercato potrebbero uscire altre indicazioni preziose per capire quale potrebbe essere se non l’esito di difficoltà dell’operazione l’andamento dei titoli registrate caldo è stato inequivocabile MPS ha perso il 9% scendendo a 649 euro mentre Mediobanca alle 3 almeno il volo mettendo a Segno un più vecchia 16,47 euro il Napoli continua a vincere le sfide con le righe non molla la testa della classifica ma l’Inter non si fa intimidire e prosegue proficuamente l’inseguimento in attesa di poter colmare i tre punti di distacco nel recupero con la Fiorentina che batte la Lazio in casa Troppo facile successo sul Lecce l’ottavo di fila in aspetta l’Atalanta riscalda il terzo posto per il quarto ed eventuali quinto posto Champions perde terreno la Juve frena il Bologna sorpasso del Milan che vince sul Parma e ancora fretta per venerdì dopo il bip all’australian Open il suo terzo Slam in carriera superato Pietrangeli mai nessuno italiano come lui e per il momento ci fermiamo qui buono di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa