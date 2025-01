Lapresse.it - Ucraina, l’Ue rinnova le sanzioni alla Russia

Leggi su Lapresse.it

I ministri degli Esteri Ue hanno formalizzato l’accordo tra i 27 sul rinnovo di sei mesi dellecontro la. L’Alta rappresentante Ue e la Commissione europea si sono impegnati con una dichiarazione scritta per fornire garanzie all’Ungheria sulle forniture energetiche dopo il blocco del flusso russo di gas dall’. Ue: “Chiederemo a Kiev impegno su forniture gas a Europa”“La Commissione si rivolgerà all’per chiedere garanzie in merito al mantenimento dei trasferimenti di oleodotti verso”. E’ quanto si legge nella dichiarazione dell’Alta Rappresentante Ue per la politica estera e della Commissione europea allegata all’adozione del rinnovo delleUe contro laapprovata stamane al Consiglio Esteri, che è servita ad aggirare le resistenze dell’Ungheria e della Slovacchia.