Roma, 27 gennaio 2025 - L'deve trattare con Mosca entro l'estate, se no rischia la sua stessa esistenza, così Kirill, autorevole capo della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, ha spento i sogni di vittoria dei deputati della Verkhovna Rada, ilucraino. Secondo quanto scrive Ukrayinska Pravda, che riporta la testimonianza di un deputato, il capo degli 007 questa volta non ha annunciato un duro colpo inflitto a Mosca, ma ha riportato tutti alla realtà: "Se non ci sarannoseridell'estate, allora potrebbero essere avviati processi molto pericolosi per l'esistenza stessa dell'".: “Quanto tempo abbiamo ancora?” L'esercito russo continua ad avanzare nel Donbass e riprende posizioni nel suo Kursk, la situazione per l’esercito ucraino è sempre più complicata.