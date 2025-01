Davidemaggio.it - Tv8 avrà il suo ‘Casa a Prima Vista’

Anche Tv8il suo Casa aVista. Sul canale in chiaro di Sky, debutta un nuovo format dal titolo Casa contro Casa. A leggere la descrizione fatichiamo a trovare grandi differenze con il programma cult di Real Time. Anche qui abbiamo un cliente che dovrà scegliere laPerfetta’ tra tre proposte abitative di altrettanti agguerriti agenti. Questa volta però ci sarà un conduttore (e consigliere), Fabrizio Zampetti, che opera nel panorama del real estate di lusso.Il programma farà tappa nelle principali località italiane. Produce Banijay – che ad occhio e croce maltollerato la presa di spazio di Blu Yazmine nell’access del canale 31 – e andrà in onda la prossimavera in preserale.Da un lato il successo di Casa aVista è un’occasione troppo ghiotta per non rincorrerlo, dall’altro spesso le copie – anche quando non lo sono (o lo sono in piccola parte) ma vengono percepite come tali – nascono e muoiono sotto una cattiva stella.