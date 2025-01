Lanazione.it - Tumore del rene, bollino arancione della Siu all'Urologia 2 dell'Aoup

Pisa, 27 gennaio 2025 -Siu-Società italiana diall’Unità operativa di, diretta da Giorgio Pomara, come centro urologico di riferimento italiano per le terapie d’avanguardia nel trattamento delal. Il progetto “Siu, nato a giugno scorso da un’ideasocietà scientifica, mira a mappare l’attuale offerta nazionale di diagnosi e cura deldeldei centri urologici italiani con l’intento di promuovere una cultura scientifica di continuo miglioramento basata sul paradigmaevidence-based medicine esanità basata sul valore. Il riconoscimento è stato attribuito grazie al possesso di una serie di requisiti, in termini di percorsi diagnostico-terapeutici e di servizi al paziente condel, valutati da un comitato Siu che ha coinvolto anche radiologi, anatomo-patologi e oncologi nello spirito di un approccio multidisciplinare e sulla basee migliori evidenze scientifiche ee più recenti linee guida internazionali.