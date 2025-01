Quotidiano.net - Troll: noi, nella rete dei falsi. Profili-trappola e totale anonimato: ‘amici’ per fare soldi. Siamo entrati nel lato oscuro dei social. “Senza scrupoli”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 gennaio 2025 – C’è chi vuole sostituire le persone, chi le vuole conare, chi vuole manipolare l’opinione pubblica e infine chi ti deve vendere qualcosa. Sta di fatto che ormai laè piena dicreati con l’intelligenza artificiale.andati aun giro per la, per capire le proporzioni di un fenomeno in crescita esponenziale, destinato a diventare sempre più raffinato e difficile da riconoscere, studiato apposta per eludere quello che è il grande problema dei: l’, dietro il quale si può nascondere chiunque. Proprio a causa di questa apparente normalità vengono considerati affidabili da chi interagisce con loro. A quel punto possono trasformarsi in‘classici’, ossia quelli che insultano e creano polemica, oppure i cosiddetti ‘false friends’.