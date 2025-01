Trofeo Lancia, il ritorno nei rally è in grande stile

Leggi su Ildenaro.it

TORINO (ITALPRESS) – L’attesa è terminata, il 2025 vedrà ufficialmente ildinel mondo delle competizioni e dei, grazie alla nuovaYpsilon4 HF e all’inedito, la cui prima edizione si disputerà proprio in Italia. Saranno infatti gli appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto(CIAR) a tenere a battesimo il nuovo corso agonistico della casa torinese, con un calendario composto da 6 gare in cinque appuntamenti e un premio finale da capogiro: un posto nella squadra ufficialenell’EuropeanChampionship 2026, se il Campione sarà un Under35!Un premio unico nel panorama tricolore, che ha come obiettivo quello di riportare i giovani in contesti internazionali di alto livello. Il riconoscimento si aggiunge al già ricco montepremi del valore di 160 mila euro, che distribuirà un valore di 22,5 mila euro ad ogni appuntamento.