Secoloditalia.it - Trent’anni di An. Senza rimpianti e senza nostalgie: quanto accadde era inscritto nel dna della destra

Leggi su Secoloditalia.it

Riproponiamo l’editoriale dell’ex direttore del Secolo d’Italia, Gennaro Malgieri, uscito sul quotidiano il 28 gennaio 1995 L’ultimo atto del Movimento sociale italiano s’è consumato nell’approvazione sostanziale delle tesi congressuali presentate dal segretario del partito Gianfranco Fini. Un atto carico di emozione, ma che introduce laitaliana in una fase nuova segnata dalla consapevolezza che il “secolo delle ideologie”, scandito da lacerazione e inimicizie assolute, è al tramonto. I congressisti che hanno decretato la fine dell’esperienza politica del Msi non hanno in alcun modo voluto mettere una pietra sul passato, ma proiettare la storia che hanno vissuto con il loro movimento in un più grande soggetto politico, idoneo a rappresentare le istanze dell’Italia profonda i cui valori, fin qui, sono stati quasi sempre o traditi o stravolti.