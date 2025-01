Anteprima24.it - Tragedia in centro centro: donna si accascia e muore

Un malore fulminante non ha lasciato scampo ad una anziana mentre camminava in pieno centro cittadino, nei pressi del Palazzo di Giustizia. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari della Misericordia di Avellino giunti immediatamente sul posto, supportati dalla Polizia di Stato, la donna non ha mostrato segni di ripresa. Dopo diversi tentativi, purtroppo inutili, la donna è stata dichiarata deceduta. Comprensibili rallentamenti al traffico cittadino in tutte le arterie limitrofe all'accaduto.