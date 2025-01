Superguidatv.it - Tradimento, trame turche: Burcu muore, chi l’ha uccisa e perché?

Nelle ultime puntate(Aldatmak) andate in onda domenica 19 gennaio su Canale 5, abbiamo assistito all’inganno diai danni di Yesim. La donna finirà per pagare molto caro il suo gesto. Scopriamo cosa rivelano gli spoiler turchi sulle prossime puntate della soap., spoiler turchi:nella stazione della metropolitanaLa storyline prenderà il via nel momento in cui il corpo diviene ritrovato senza vita sui binari della stazione metropolitana. In un primo momento si pensa che la donna si sia suicidata o che si sia trattato di un incidente, ma ben presto le indagini si spostano in un’altra direzione.Appena saputo della morte di, Oltan pensa che la donna sia statada Yesim. L’uomo non crede neppure per un momento alla tesi del suicidio, e cerca di dimostrare come si sono svolti realmente i fatti.