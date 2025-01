Ilfattoquotidiano.it - Torna l’edizione invernale del Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta: al via a Napoli il 3 febbraio

Anche quest’anno la winter edition deldele delpropone un cartellone ricco composto da scrittori e ospiti di alto livello. Difficile scegliere l’appuntamento clou: il 10si confronteranno su temi di politica estera un ex ministro di Meloni, Gennaro Sangiuliano, e un ex ministro di Conte, Enzo Amendola. Il 17poi la presentazione di unche ha anticipato di quasi tre anni le tematiche sollevate intorno a Vincenzo De Luca e alla sua ricerca di un terzo mandato. In mezzo un lungo parterre di ospiti: oltre a Sangiuliano saranno presenti Luigi de Magistris, Isaia Sales, Nino Daniele, Vania Colasanti, Maurizio de Giovanni, Enzo Amendola, Antonio Bassolino, Stefano Caldoro, Pietro Spirito, Massimiliano Amato, Rosaria De Cicco, Francesco Nicodemo, ed altri ancora.