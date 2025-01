Juventusnews24.com - Todibo Juventus: la trattativa per il francese non entra nel vivo! Questa situazione complica la sua cessione a gennaio. Cosa filtra

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ladel difensoredel West Ham a. Tutti i dettagli sul suo futuroSecondo quanto riportato da Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport, la pista Juve che porta a Jean-Clairsi. Infatti, lacon il West Ham non è maita nel, di seguito le dichiarazioni del giornalista:PAROLE – «E’ un pensiero della Juve, che ha parlato solo con l’entourage del ragazzo e non ci sono stati ancora contatti con il West Ham o con il Nizza. L’operazione sarebbe tecnicamente molto difficile, non c’è l’accordo in questo momento e il giocatore è anche infortunato. Più vanno avanti i giorni e più le difficoltà sono difficili da risolvere».Leggi sunews24.com