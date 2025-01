Oasport.it - Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per gli Europei Indoor: 32 azzurri in gara a Samsun

Da mercoledì 19 a domenica 24 febbraio si terranno a(in Turchia) i Campionatidicon2025, uno degli eventi internazionali di spicco della stagione invernale. La rassegna continentale al coperto metterà in palio complessivamente 24 titoli tra prove individuali e a squadre delle tre divisioni previste (olimpico, compound e arco nudo).La Nazionale italiana si presenterà acon una delegazione di 32 atleti, divisi equamente tra settore maschile e femminile. Fari puntati ovviamente sul ricurvo, in cui saranno impegnati per i coloriMassimiliano Mandia, Alessandro Paoli, Matteo Borsani tra gli uomini e Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati, Lucilla Boari tra le donne.Assenti dunque tre big del movimento tricolore come Federico Musolesi, Tatiana Andreoli e soprattutto Mauro Nespoli.