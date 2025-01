Juventusnews24.com - Thiago Motta rischia l’esonero in caso di mancata qualificazione alla Champions? La posizione della Juve: cosa filtra da Torino

di RedazionentusNews24indiprossimaLeague? LadaNelle ultime ore si è parlato e discusso molto del rendimentodi, anche e soprattuttoluce dell’ultima sconfitta in casa del Napoli che ha complicato ulteriormente la corsa.Ma il tecnicodavvero di essere esonerato nelin cui non raggiungesse un piazzamento? La Gazzetta dello Sport è sicura: dafanno sapere che tutta la dirigenza spalleggia il suo condottiero e che vuole andare avanti con lui indipendentemente da come finirà questa stagione.Leggi suntusnews24.com