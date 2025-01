Movieplayer.it - The White Lotus 3: soldi, potere e un hotel di lusso al centro del nuovo trailer

Nuovi personaggi e nuova ambientazione per la terza stagione della serie che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo HBO ha diffuso in streaming ilufficiale della terza stagione di The, che debutterà in streaming sulla piattaforma Max il prossimo 16 febbraio. Con l'ingresso di nuovi personaggi e lo spostamento dell'ambientazione in Thailandia, questa terza stagione promette di mantenere alta l'attenzione grazie all'alto numero di misteri presenti, dato che ciascuno personaggio sembra nascondere più di un importante segreto. La serie è stata infatti girata a Koh Samui, Phuket e Bangkok. Ilgruppo di vacanzieri è interpretato da un cast stellare composto da Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, .