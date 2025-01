Cinemaserietv.it - The Odyssey, Christopher Nolan girerà il film (anche) in Sicilia: ecco dove

Leggi su Cinemaserietv.it

parte del suo The, attesissima trasposizione dell’Odissea di Omero, in, e precisamente presso l’isola di Favignana (Egadi) da tempo associata al noto poema epico, e in correlazione ad esso, denominata ‘isola delle capre’. Riprese aggiuntive sarebbero previstelungo l’arcipelago delle Eolie.Come ci ricorda Variety, che per prima ha divulgato la notizia, Le riprese insaranno supportate dalla casa di produzione italiana Wildside, parte del gruppo Fremantle, con il produttore Erik Paoletti al timone delle operazioni locali.L’interpretazione secondo cui l’antica Trinacria sarebbe stata palcoscenico delle avventure del prode Ulisse getta le sue radici in una controversa opera dello studioso inglese Samuel Butler, autore nel 1897 del volume The Authoress of The, volume in cui si sostiene come il viaggio di ritorno dell’eroe si svolga in gran parte lungo le odierne costene.