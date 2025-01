Gqitalia.it - The Night Agent 2 completa la missione al meglio ma qua e là abbiamo arrancato

Non è facile fare action di qualità e se si apre una serie uscendo dai luoghi comuni, il bis è un grande scoglio. Lo dimostra The2, che va benone ma non vola. Da un lato, la serie ha dalla sua una solida coppia di personaggi, che fa da collante a tutto quale che sia la situazione, ma seguendo gli episodi si ha l'impressione che la narrazione abbia ceduto al più grande pericolo dei bis: la voglia di rendere le cose più grandi, e se possibile di raddoppiarle. Per niente semplice, se si è partiti con un attentato allo Stato e al POTU come non se avevamo mai visti.Nella prima stagione un giovanee FBI salvava la nipote di duei segreti vittima di un agguato e a seguire entrambi venivano risucchiati da un complotto internazionale in cui nessuno poteva fidarsi di nessuno, tranne loro.