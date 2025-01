Lanazione.it - Tessile, Pitti Filati sfida la crisi

Firenze, 27 gennaio 2025 – Tutto pronto per “” (all’edizione numero 96) che si prepara a ospitare 114 marchi dal 28 al 30 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze, con le novità per la primavera/estate 2026. Un'edizione in cui le aziende sperano di trovare un pò di slancio ed energia per smarcarsi dalla congiuntura economica particolarmente sfavorevole, che ha portato il fatturato della filatura italiana a continuare a calare anche nell'anno appena concluso. Intanto al salone si punta su ricerca spiritualità. Body of light, infatti, è il tema del nuovo spazio ricerca curato da Angelo Figus, Carrie Hollands e Manuela Sandroni: indaga sulla relazione tra corpo e spirito e su come la materia può riscoprirsi e reinventarsi. Ci saranno poi lo spazio Customeasy, pensato per approfondire i diversi aspetti della personalizzazione del prodotto, tra macchine tessili, lavaggi, ricami e Knitclub, la sezione dedicata ai maglifici più esclusivi.