Thesocialpost.it - Terribile incidente, la vittima è l’imprenditore italiano: la tragica scoperta

Leggi su Thesocialpost.it

Nicola de Cardenas, presidente della sede di Pavia di Assolombarda, èmente deceduto nelle scorse ore mentre sciava sulle pendici dell’Etna, nella valle del Bove. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo su un pendio ghiacciato, subendo un impatto violento alla testa. Il suo recupero è avvenuto grazie all’elicottero Drago VF165 dei vigili del fuoco di Catania, che lo ha estratto tra il Rifugio Citelli e l’Osservatorio Pizzi Deneri. Purtroppo, nonostante il trasferimento in ospedale da parte del personale del 118, è giunto senza vita.De Cardenas era anche amministratore delegato della Decsa Spa, un’azienda di Voghera specializzata in impianti di riscaldamento. Dal 2017, aveva ricoperto il ruolo di presidente di Confindustria Pavia, contribuendo in modo significativo alla fusione tra l’associazione pavese e Assolombarda.