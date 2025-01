Ilnapolista.it - Tensione Milan, c’entra anche Lazza: Conceiçao non ha gradito Calabria, Leao, Theo venerdì al concerto

non hala presenza dialdiNe scrive Repubblica, ieri sera ne aveva parlatoSky Sport. C’èildidietro lache c’è al. Ieri al termine della partita scontro tra il tecnico.Scrive Repubblica del:Laè altissima, l’equilibrio precario. La corsa folle diche con la faccia cattiva inseguesul prato di San Siro, al fischio finale della partita vinta 3-2 contro un buon Parma, ben fotografa il clima che si respira in queste settimane al. Elettrico, basta una scintilla per far tremare tutto.Che succede alL’immagine dello scontro sfiorato connon è bella. Lui lo sostituisce, il difensore non la prende bene: esce furibondo, tira un calcio a una bottiglietta che finisce in campo, raccolta proprio da uno stizzito