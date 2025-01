Anteprima24.it - Telesina, ritorna il cantiere: senso unico alternato per due giorni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLungo la strada statale 372 “”, per l’esecuzione di attività tecnico-amministrative da eseguirsi sul viadotto ‘Pantano’ (situato tra i territori comunali di Paupisi e Ponte) si rende necessaria, per motivi di sicurezza, l’attivazione delesclusivamente in corrispondenza della tratta interessata.Tali attività rientrano nell’ambito dell’intervento di manutenzione principale eseguito sull’opera, per un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro.Programmate attività sul viadotto Pantano della SS372: tra le ore 10.00 e le ore 16.00 di mercoledì 29 e giovedì 30 gennaionel rispetto di quanto annunciato la scorsa settimanaattivo ilNel dettaglio, la fascia oraria individuata è quella tra le 10.