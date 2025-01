Panorama.it - Tecnologia, difesa ed energia: cosa c’è dietro all’accordo Italia-Arabia Saudita

Leggi su Panorama.it

E’ stata di carattere industriale e aerospaziale, focalizzata allo sviluppo e alla, la tavola rotonda che si è svolta il 25 gennaio in, alla quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il principe Mohammad Bin Salman. Il risultato è la firma di accordi per un valore di dieci miliardi di dollari tra il Ministero degli investimenti dell’(Misa), l’Autorità generale per l’industria militare (Gami) e le nostre aziende Fincantieri, Elt Group e Leonardo, con quest’ultima che nel Regno ha una propria sede. Di grande importanza è quindi la lettera d’intenti firmata dal Ministro degli investimentiKhalid A. Al Falih tra Elt Group e Sami Advanced Electronics Company, una sussidiaria di Saudin Military Industries, accordo nato durante l’ultimo meeting di Cernobbio e ora ratificato.