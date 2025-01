Ilfattoquotidiano.it - Taylor Swift bacia il suo fidanzato Travis Kelce dopo la qualificazione al Super Bowl: il video condiviso sui social fa il giro del mondo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un bacio lungo e appassionato. Cosìe il suo, hanno festeggiato la storicaalconquistata dai Kansas City Chiefs, la squadra di football americano in cui milita il compagno 35enne della popstar.Il, per la maggior parte dei cittadini americani, è considerato come l’evento sportivo per eccellenza, al punto da attirare appassionati e non da tutto lo stato. Una sorta di finale di Champions League, per quanto riguarda i tifosi di calcio, ma che coinvolge, quasi indistintamente, tutto il popolo a stelle e strisce. E oraè pronto a disputare la sua quinta finale in sei stagioniil successo ottenuto dalla sua squadra contro i Buffalo Bills. In tribuna, nel match di ieri, 26 gennaio, era presente anche, che, al fischio finale, si è catapultata in campo dal suoper festeggiare uno storico traguardo.