Sport.quotidiano.net - Stop Virtus: la difesa c’è, ma solo a tratti

Leggi su Sport.quotidiano.net

DINAMO 76BOLOGNA 68 DINAMO : Cappelletti 8, Bibbins 12, Piredda ne, Turchetti ne, Halilovic 10, Fobbs 16, Tambone 7, Veronesi 3, Bendzius 16, Vincini 4, Renfro ne, Gazi. All. Bulleri.BOLOGNA: Cordinier 1, Accorsi ne, Belinelli 12, Pajola 13, Visconti ne, Shengelia 5, Grazulis 5, Morgan 7, Polonara, Diouf 12, Akele, Tucker 13. All. Ivanovic. Arbitri: Lo Guzzo, Dori, Capotorto. Note: parziali: 25-16; 41-37; 61-51. Tiri da due: Sassari 10/26; Bologna 19/28. Tiri da tre: 17/36; 8/27. Tiri liberi: 5/11; 6/8. Rimbalzi: 39; 25. Unaintermittente non basta allaper imporsi al PalaSerrdimigni. Alle assenze previste di Will Clyburn e di Ante Zizic si aggiunge quella di Daniel Hackett, fermato da una gastroenterite e questa improvvisa defezione ingigantisce il problema con cui i bolognesi stanno facendo i conti da almeno tre settimane: le rotazioni sono troppo corte per affrontare sia il campionato che l’Eurolega.