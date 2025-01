Lettera43.it - Stellantis promette il rilancio delle vendite ai concessionari Usa: il piano per il 2025

Antonio Filosa, a capo del management diin Nord America, ha incontrato molti deidel gruppo nel weekend del 25 e il 26 gennaio, durante la convention annuale della Nada, la National Automobile Dealers Association, che si è tenuta a New Orleans. Si è trattato di un primo passo che la società italo-francese ha fatto verso i propri stessi venditori, che nell’ultima parte del 2024 avevano contestato l’operato di Tavares, chiedendo risposte su prospettive future e rimedi al calo. Una frizione, quella trae iamericani, che ora sembra essersi quantomeno allentata. Filosa, infatti, ha promesso cambiamenti e undel mercato nordamericano che ha portato alla pace.Antonio Filosa (Getty Images).Kommor: «Prodotti migliori e più competitivi»Nei programmi di, secondo Filosa, ci sono incentivi più efficaci per l’acquisto dei veicoli deiamericani, che per lo più riguardano i marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram.