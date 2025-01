Tvzap.it - Stefano De Martino, retroscena su “Affari tuoi”: cosa succede dietro le quinte

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.Dechoc sule– Mentre “” continua a fare ascolti record e “Stasera tutto è possibile” è pronto a tornare in onda con una nuova stagione, si moltiplicano voci sgradevoli suDe. Ma l’amore non c’entra. Non si tratta dell’ex Belen o di nuove fidanzate. Secondo la rivista Oggi il conduttore avrebbe attirato le antipatie di alcuni collaboratori del preserale di Rai 1. ( dopo le foto)Leggi anche: Eleonora Giorgi, il dettaglio straziante sulla malattia: “Potrebbe finire all’improvviso”Leggi anche: Eleonora Giorgi parla del tempo che le resta e del suo funeraleDechoc su “”:lePerDeè senz’altro un momento d’oro.