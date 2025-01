Sport.periodicodaily.com - Sporting Lisbona-Bologna: le probabili formazioni

Gara valida per l’ottava ed ultima giornata di Champions League 2024/2025. I portoghesi sono ancora in corsa per la qualificazione, ma hanno bisogno di vincere contro i felsinei ormai matematicamente eliminati.si giocherà mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Alvalade.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREPortoghesi capolisti nel proprio campionato con 14 vittorie in 18 partite e ben 51 reti segnate. In Champions League il cammino è stato diverso con tre sconfitte, un pareggio e tre vittorie, due delle quali contro Manchester City e Lille. Ne consegue che la squadra del tecnico Borges si trovi al ventitreesimo posto con dieci punti, e solo un successo può consentire di arpionare il play-off.Gli emiliani sono fuori dai giochi, ma hanno comunque onorato la competizione centrando la loro unica vittoria di prestigio battendo il Borussia Dortmund.