Sport | Aurigemma importante iniziativa contro bullismo con Virtus Roma

Aurigemma, importante iniziativa contro bullismo con Virtus Roma

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello, e’ intervenuto oggi aall’“No Bulli”, organizzata dalla societa’ di basket1960. Lo riferisce una nota.“E’ molto bello vedere qui tanti bambini insieme alle famiglie. Loe’ uno straordinario mezzo di unione, oltre a rappresentare un momento di aggregazione e inclusione sociale – ha detto-. Loinsegna ai piu’ giovani valori fondamentali, come impegno, sacrificio, sudore, che sono indispensabili per raggiungere i risultati. Senza dimenticare, poi, l’importanza del rispetto (delle regole e degli altri). La giornata odierna ha come obiettivo anche quello di promuovere tutti questi valori al fine di contrastare ile il cyber, vere e proprie piaghe sociali.E il protocollo No Bulli, firmato in consiglio regionale con la1960 e le societa’ calcistiche Ss Lazio e As, va proprio in questa direzione, al fine di educare e sensibilizzare mettendo in campo iniziative per contrastare questi fenomeni.