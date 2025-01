Solo uno titolare tra gli ultimi nove

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-27 13:02:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga:SÌErgio Gómez è stato l’unico acquisto degliche la Real Sociedad ha realizzato neglidue anni dacontro il Getafeuna partita con tre punti molto preziosi in palio nella lotta per il ritorno in Europa, un fatto che indica che la stragrande maggioranza dei calciatori arrivati ??a San Sebastián non ha finito di diventare indiscutibile per Imanol Alguacil.L’assenza di Nayef Aguerd, non sta bene e che alla Roma fosse già stato sostituito per un fastidio muscolare, c’è una scusa, proprio come quella di Hamari Traoreche proprio nella partita del primo turno a Getafe il crociato si ruppeil cui recupero sta avvenendo così velocemente che nemmeno cinque mesi dopo si sta già allenando con il gruppo.