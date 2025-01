Digital-news.it - Sky Sport Tennis ? in diretta ATP 250 Montpellier, WTA 500 Linz e WTA 250 Singapore

E’ ripartita alla grande la stagione delsu Sky e in streaming su NOW. Tre i tornei che saranno trasmessi inda lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio: uno del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.Il panorama delinternazionale si arricchisce con appuntamenti di grande rilievo che vedranno protagonisti i migliori atleti del circuito. L'attenzione è puntata su tornei di prestigio che si svolgeranno nei prossimi giorni e che offriranno emozioni uniche sia nel circuito maschile che in quello femminile.Per quanto riguarda ilmaschile, tutti gli occhi saranno puntati sull'ATP 250 Open Occitanie, che si terrà a, in Francia. Questo torneo rappresenta uno degli eventi più attesi nella stagione indoor del circuito ATP, ospitando alcuni tra i più talentuosi giocatori a livello internazionale.