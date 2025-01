Secoloditalia.it - Sinner supremo, i rosiconi della Build, Kyrgios e Nole muti all’improvviso. E Panatta: tornate tutti a scuola

: vince su tutto e contro(e con buona pace di Nick, guarda caso ammutolito da ieri e sparito dai radar social da più di 24 ore). E non ci riferiamo chiaramente sollo alla strepitosa conquista fresca fresca di ieri del terzo titolo in uno slam, e secondo consecutivo sui campi di cemento dell’Australian Open, ma all’affermazione internazionale di un fuoriclasse italiano che sta facendo parlare di sé tutto il mondo. Di un uno strepitoso sportivo che prima di tutto è un ragazzo di eccezionale spessore umano, che come ha ribadito una volta di più la premier Meloni nelle scorse ore, è «un motivo di grande orgoglio per l’Italia»., vince controe su tutto: eresta senza parole.Sì, perché oltre quel sinistro a due mani, quei siluri di dritto, quel servizio spiazzante e quei passanti imprendibili, il 23enne altoatesino si dimostra e si conferma, ad ogni occasione agonistica o pubblica che dir si voglia, un campione di eleganza, garbo e, soprattutto, resilienza.