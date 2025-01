Liberoquotidiano.it - "Sinner stravince? Dai che se l'ammazzi fai pari". Gufi all'angolo e scatenati: che roba sono

Grande spazio sui giornali al secondo trionfo di Jannikagli Australian Open. E "ormai ai suoi detrattori resta solo la speranza della squalifica", commenta Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. "Nella boxe dopo alcuni round strapersi l'dice 'se l'ammazzai fai' - ironizza ancora il direttore editoriale di Libero -: ecco, nel caso dise lo squalificano possperare di fare". E c'è poi Meloni che va in Arabia Saudita per firmare contratti significativi da 10 miliardi. Scatenata l'Associazione nazionale magistrati. "Non paga della piazzata di sabato, della protesta contro la separazione delle carriere, delle sortite politiche e dello sciopero preannunciato, ora si mette anche a dire cosa Nordio avrebbe dovuto e non dovuto fare nel caso Almasri.