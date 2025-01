Agi.it - Sinner rinuncia a Rotterdam: "Ho bisogno di riposo"

AGI - Jannikdopo aver concesso il bis agli Australian Open ha deciso che rinuncerà al torneo ATP 500 diin Olanda che inizierà il 3 febbraio e, quindi, non potrà difendere il titolo vinto lo scorso anno. A dare l'annuncio lo stesso, numero 1 al mondo del tennis, prima di lasciare l'Australia. "Il mio corpo hadi un po' di tempo per riprendersi dal lungo viaggio in Australia", ha detto il 23enne tennista italiano originario di Sesto Pusteria in Alto Adige. Nel frattempo il tedesco Alexander Zverev, sconfitto dain finale a Melbourne, ha postato una foto dall'aereo prima di decollare alla volta dell'Europa: "almeno questa volta sono davanti a lui", ha scritto il tennista mostrando che lui siede una fila davanti a. "Lo abbiamo deciso consultandoci con il team, diho ricordi fantastici del titolo dello scorso anno dove i tifosi sono stati davvero fantastici, spero di poter giocare presto di nuovo lì e auguro agli organizzatori il massimo successo", ha aggiunto