Ilfattoquotidiano.it - Sinner re d’Australia e del cemento: ora solo il Tribunale dello sport può fermare la sua ascesa anche sulla terra rossa | Gli scenari possibili

Un dominio.così può essere descritto l’inizio stagione di Jannik, che a Melbourne sconfigge Alexander Zverev (6-3, 7-6, 6-2) e conquista il suo secondo titolo consecutivo agli Australian Open, diventando così il primo italiano di sempre a vincere tre Major in carriera. Se il 2024 è stato l’anno della consacrazione, il 2025 dovrebbe essere quello della conferma, per l’azzurro, che ora mette nel mirino Roland Garros e Wimbledon, gli unici Slam che ancora mancano nel suo palmares. E adessosembra inarrestabile. Almeno per i suoi avversari, dal momento che nessuno è riuscito ad arginare lo strapotere del numero uno al mondo negli ultimi 12 mesi. Qualcosa, però, potrebbe cambiare presto: è ilArbitrale, infatti, ad avere in mano il futuro di Jannik