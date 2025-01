Formiche.net - Sicurezza marittima, cosa unisce Italia e Bahrein

Se con l’Arabia Saudita i temi principali sono stati di carattere economico, nella visita inla presidente del Consiglio Giorgia Meloni trova sul tavolo anche elementi di cooperazione securitaria essenziali per la presenza strategicana nella Regione del Golfo, parte dell’Indo-Mediterraneo.Non che con Manama manchi il business. La visita di Stato di Meloni segue l’invito ricevuto dal re Hamad bin Isa Al Khalifa durante la sua missione a Roma nel 2023, che ha consolidato l’come primo partner commerciale delin Europa. Ma il commercio, e lo sviluppo economico, sono legati a doppio filo con la(con geopolitica ed economia ormai totalmente parte della stessa dimensione).Il primo viaggio ufficiale di un capo di governono nell’arcipelago del Golfo Persico testimonia come l’attuale esecutivo tenga in considerazione l’area: arriva appena dopo la tappa saudita del weekend scorso, e a una dozzina di giorni dalla missione negli Emirati Arabi Uniti.