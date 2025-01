Puntomagazine.it - Sicurezza, Auriemma: Emergenza sicurezza al nord di Napoli, il governo latita. Richiesto incontro al prefetto

denuncia l’aumento dei reati neldie chiede misure urgenti per rafforzare la.Sui nostri territori i reati predatori stanno avvenendo con una frequenza oramai giornaliera, soprattutto nei comuni situati nell’areaditra cui Acerra, Pomigliano D’Arco e Casalnuovo di. Nonostante le nostre proposte e denunce ilad oggi risultate sul tema.Hounurgente aldiper un confronto sulla questione e per sollecitare l’adozione di misure volte al rafforzamento dei presidi a tutela della collettività, segnatamente nelle aree a maggior rischio o con alti indici di criminalità, a partire dal commissariato della Polizia di Stato di Acerra che copre ben cinque comuni, ma oggi è in grave sotto organico e in continuo affanno.