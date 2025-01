Ilfattoquotidiano.it - Si finse una cameriera per fuggire ai lager nazisti, poi vinse 10 medaglie olimpiche dopo i 30 anni: la storia della ginnasta Agnes Keleti

Dieciin bacheca (di cui cinque d’oro), un punto di riferimentoginnastica tra gli‘40 e ‘50, una carriera straordinaria spezzata in tre tronconi dalladel Novecento. Quella più tragica, quella che prende la forma dell’Olocausto eRivoluzione ungherese. Due momenti storici a cuiungherese di origini ebree, ha sempre contrapposto la determinazione e la voglia di non farsi travolgere dai fattivita. “Il miglior consiglio è di non subire le circostanze. Dal dove ti trovi al tempo che fa. Bisogna sempre tirare fuori il meglio da se stessi”, ha dichiarato qualche anno fa prima delle Olimpiadi a Tokyo, fortemente condizionate dalla pandemia di Covid-19.Nata a Budapest nel 1921,da bambina avrebbe voluto diventare musicista, invece il padre l’ha spinge in palestra all’età di soli quattro