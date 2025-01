Bergamonews.it - Servizio civile in cooperativa: competenza che fa curriculum, esperienza di vita

IlUniversale rappresenta per i giovani tra i 18 e i 29 anni una straordinaria opportunità per trasformare il tempo in un investimento per il futuro. Svolgere iluniversale all’interno del sistema cooperativo consente di combinare crescita personale, formazione professionale e impegno sociale.Questapermette dientrare in contatto con realtà significative del territorio, supportando minori, anziani e persone fragili, contribuendo concretamente alla costruzione di undi valore.Un percorso che fa la differenzaPartecipare alUniversale in unaoffre l’opportunità di acquisire competenze pratiche e umane in contesti reali. I progetti offrono esperienze formative che:– Sviluppano abilità relazionali e gestionali– Preparano ad affrontare situazioni complesse con un approccio professionale– Rafforzano il profilo professionale per un ingresso più consapevole nel mercato del lavoroGrazie alla collaborazione con Mestieri Lombardia e Confcooperative Bergamo, ilUniversale consente di ottenere Certificazioni delle competenze, nel 2024 questi attestati, hanno certificato le abilità acquisite durante l’, riconosciuti a livello europeo e validate dalla Camera di Commercio di Bergamo: un valore aggiunto per ildei ragazzi e delle ragazze coinvolti con maggiori chance di occupabilità.