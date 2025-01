Sport.quotidiano.net - Serie B, ventitreesima giornata: Moreo trascina il Pisa, Sassuolo a -2

Bologna, 26 gennaio 2025 – Ilnon poteva sbagliare, e nella sfida contro la Salernitana sono arrivati i tre punti, importantissimi per avvicinarsi nuovamente alin testa alla classifica. Nonostante l'inferiorità numerica maturata al 14' a seguito dell'espulsione di Marin, gli uomini di Inzaghi sono riusciti a trovare la rete (poi decisiva) al 56', riuscendo a mantenere la porta inviolata e portando a casa la vittoria. Male il Palermo, che dopo le vittorie contro Modena e Juve Stabia ha ritrovato la sconfitta al Mapei Stadium contro la Reggiana, facendosi raggiungere da Cesena e Bari a quota 30 lunghezze. Non esulta la Cremonese, che contro il Modena non è andata oltre il 2-2, allontanandosi dallo Spezia al terzo posto e permettendo a Juve Stabia e Catanzaro di avvicinarsi, anche se i punti di distacco tra la squadra di Stroppa e le altre permettono al tecnico dei grigiorossi di non allarmarsi più di tanto.