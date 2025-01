"Sei licenziato", Trump caccia i funzionari che hanno indagato su di lui

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Diversichelavorato alle indagini penali su Donaldsono stati licenziati, secondo fonti a conoscenza della questione citate dalla Cnn. La comunicazione sarebbe avvenuta a mezzo di una lettera del procuratore generale facente funzioni James McHenry. “Il corretto funzionamento del governo – si legge nella lettera – dipende in modo sostanziale dalla fiducia che isuperiori ripongono nei loro subordinati. Dato il ruolo significativo nell’incriminare il presidente, non credo che la dirigenza del Dipartimento possa fidarsi di te per aiutare a implementare fedelmente l’agenda del presidente. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo II della Costituzione e delle leggi degli Stati Uniti, il tuo impiego presso il Dipartimento di Giustizia è con la presente terminato e sei rimosso dal servizio federale con effetto immediato”.