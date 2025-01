Segre | vado avanti come in marcia morte

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.20 "Si chiamavadella, perché chi non ce la faceva veniva ucciso" e "io ero così abituata a quella visione che non mi voltavo, mettevo una gamba dall'altra e andavo. Volevo vivere.Sono passati 80 anni e oggi sono una vecchia ma sono sempre quella Liliana d'allora, con una gamba dall'altra.E cosìtra minacce,parolacce che mi vengono riferite,riportate tutti i giorni in grande abbondanza". Così la senatrice a vita, all'incontro per la Giornata della Memoria a Palazzo della Consulta. "Non ho paura".