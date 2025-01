Tg24.sky.it - Scuola primaria, 6 giudizi con la pagella di fine anno: da ottimo a non sufficiente

Nel mondo scolastico, la nuova valutazione alla, che entra in vigore già da quest’, è una delle maggiori novità. In ogni disciplina di studio, compresa l’Educazione civica, idescrittivi vengono sostituiti consintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Per esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti dei genitori e degli alunni, scrive la circolare del Mim, "isintetici da riportare nel documento di valutazione sono individuati dall’ordinanza in una scala decrescente di sei livelli -, Distinto, Buono, Discreto,, Non". Le scuole avrtempo fino all’ultimo periodo dell’scolastico in corso per adattarsi alle nuove disposizioni e assicurarsi che le famiglie siano pienamente informate.