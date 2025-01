Quifinanza.it - Sciopero del 28 gennaio, stop immediato dopo la violenza: orari e fasce di garanzia

Non si fermano gli scioperi dei trasporti pubblici in Italia a causa dell’ennesimo episodio di. A incrociare le braccia nella giornata di martedì 28è il personale dell’Eav, l’Ente Autonomo del Volturno, la società partecipata della mobilità della Regione Campania, in seguito agli scontri tra tifoserie di Turris e Sorrento avvenuto domenica 26, che hanno portato alla distruzione di un convoglio della circumvesuviana. La protesta avrà una durata di 4 ore e riguarderà tutti i servizi della rete.LoLodel personale Eav è stato proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Conf.A.I.L. e Usb, senza preavviso, come previsto dalla legge in caso di episodi come l’assalto al treno della circumvesuviana di domenica 26 motivato proprio dai “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori“.