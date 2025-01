Ilrestodelcarlino.it - Scintille alla partita, l’accusa del giocatore: “Insultato perché sono nero”. La presidente ribatte: “Io minacciata”

Bagnolo (Reggio Emilia), 27 gennaio 2025 -durante e dopo Mattagnanese-Bagnolo Calcio a 5, gara valida per la seconda giornata di ritorno di Serie B disputata a Borgo San Lorenzo, vicino Firenze. Una gara nervosa, vinta nettamente dagli ospiti con un netto 7-0, ma con una pesante denuncia a fine gara da parte del calciatore toscano Mattias Gningue: «Volevo fare i complimenti al Bagnolo per la vittoria di oggi e, specialmente, a Francesco Pittella per il grande uomo eche ha dimostrato di essere, dandomi del negro e della scimmia per svariate volte durante il corso della. Negando inizialmente e, poi, scusandosifine». Che la gara sia stata tesa lo si evince dai dati: 3 espulsi, tutti di parte toscana, e clima incandescente anche a fine gara, con un gruppo di atleti che non volevano far partire il pullman reggiano, prima del provvidenziale intervento della dirigenza della Mattagnanese.