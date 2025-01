Lanazione.it - Schianto tremendo, carambola tra auto e moto. Muore motociclista

Leggi su Lanazione.it

San Giuliano Terme (Pisa), 27 gennaio 2025 – Ancora un incidente stradale mortale nella giornata di oggi, 27 gennaio, in provincia di Pisa. Poche ore dopo il drammatico investimento di questa mattina avvenuto sulla strada statale dell’Abetone e del Brennero dove un ciclista è stato travolto da un’perdendo la vita, intorno a mezzogiorno, duee unasi sono scontrate. Incidente stradale mortale, ciclista travolto da un’e ucciso Nella tremendaha perso la vita ilciclista. Sul posto i mezzi di soccorso del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e le forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica del drammatico incidente. Notizia in aggiornamento