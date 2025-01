Lanazione.it - Sapore di Mare diventa un musical con Paolo Ruffini e Fatima Trotta

Montecatini, 27 gennaio 2025 - Il celebre film dei fratelli Vanzina arriva per la prima volta a teatro. Un viaggio evocativo nel cuore degli Anni ’60, fra amori estivi, spensieratezza e melodie senza tempo: debutta per la prima volta a Montecatini, “di– Il”, lo show che trasporta il pubblico nelle atmosfere inconfondibili delle estati versiliesi, ispirato all’iconico film cult che ha segnato un’intera generazione. “di- Il”, una produzione teatrale completamente originale adattata da Enrico Vanzina e Fausto Brizzi e con la regia di Maurizio Colombi. Film cult della commedia italiana, diretto da Carlo Vanzina e con sceneggiatura di Carlo ed Enrico Vanzina, “di” è ancora oggi uno dei film più amati dal pubblico italiano per aver contribuito a creare un'immagine romantica e nostalgica di quella favolosa stagione.