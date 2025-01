Gamberorosso.it - Saporè cambia volto a Milano: Renato Bosco e i fratelli Borgia inaugurano un nuovo locale al Bosco Verticale

è innegabilmente uno dei grandi protagonisti del pane e della pizza contemporanei. Lievitista di alta caratura, da San Martino Buon Albergo porta da anni - più di 15 - il verbo del lievito madre in giro per l’Italia, sia con attività di divulgazione e consulenza, sia con l’ampliamento della sua insegna in varie città. Dal 2019 era già presente a, con un ristorante all’interno del Mercato del Duomo di Autogrill: terminata ufficialmente questa collaborazione, oggi ha annunciato, durante la presentazione della nuova guida Pizza&Cocktail di Identità Golose (nella quale è stato premiato come Maestro della Pizza), che fra qualche settimana aprirà una nuova sede diall’ombra del.La collaborazione con iLa posizione, in questo caso, conta due volte, perché oltre ad essere in una zona in forte espansione,sarà adiacente alla pasticceria Baunilla, di proprietà del gruppo: isiciliani Vittorio e Saverio, titolari di altre notissime insegne trae la Sicilia, Bioesserì su tutte, saranno i soci diin questa avventura, nel quadro della strategia di forte crescita del gruppo (negli ultimi anni hanno messo a segno anche la riapertura di Uovodiseppia di Cuttaia in via Vespucci ae del Fud di Andrea Graziano, ad esempio).