Ilfattoquotidiano.it - Santanchè: “Non mi dimetto e vado avanti”. La ministra chiude all’ipotesi del passo indietro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non mi”. Con sei parole Danielatira dritto nonostante il rinvio a giudizio in uno dei filoni dell’inchiesta su Visibilia. Ladel Turismo si imbullona alla poltronando – per il momento – la strada delle dimissioni. Lo fa da Gedda, in Arabia Saudita, dopo giorni di riunioni, telefonate, tentativi di convincerla a mollare la presa per non trasformare i suoi guai giudiziari in una via crucis per il governo.Nei giorni trascorsi dalla decisione del giudice, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non l’ha scaricata ma non l’ha neanche difesa a spada tratta, anche perché l’indagine ha altri spezzoni in via di sviluppo e la situazione potrebbe precipitare. E deve nel frattempo deve gestire il fuoco delle opposizioni che continuano a chiedere ilo che sia direttamente la premier a rimuoverla dal governo.