Santa Severa, al via i lavori nell’area dell’ex polisportiva

Marinella, 27 gennaio 2025 – Riqualificazione di un’area verde attrezzata, recupero del parco fruibile da tutti i cittadini, valorizzazione complessiva di un’area abbandonata sul lungomare didove verrà nuovamente avviata l’attività della. Questa mattina sono iniziati iche è di proprietà della Regione Lazio e che su proposta dell’assessore alla Mobilità, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, è stata data in concessione, attraverso un avviso pubblico, per dieci anni.“La Regione Lazio possiede un elenco di beni di grande valore sotto il profilo sociale, culturale e storico che deve essere valorizzato e messo a disposizione della cittadinanza”, dichiara l’assessore Fabrizio Ghera. L’area della ex, abbandonata da anni, era un luogo degradato che verrà riqualificato, restituendo dignità e servizi per i cittadini, arricchendo il lungomare didi un parco fruibile e di una nuova struttura al servizio di tutti, soprattutto dei giovani.